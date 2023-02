Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nea Marin a dezvaluit care este regula de baza de la care nu se abate de mai bine de 25 de ani. Coregraful a vorbit și despre cum iși ocupa timpul liber, dar și cat de mult sport face, pe langa orele de dans pe care le susține.

- Spre finalul ediției cu numarul 7 „Poftiți pe la noi: Poftiți la targ”, vedetele au facut o ultima calatorie intr-un orașel plin de magie, care este, cu siguranța, visul oricarui copil: casa lui Moș Craciun. In stilul lor caracteristic, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu l-au „pacalit” pe Nea Marin,…

- Dovada ca Raul Rusescu e un soț calm și rabdator! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fotalist in timp ce a mers, alaturi de soția lui, la un centru comerial din București. Cum se comporta acesta cu femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste…

- Joseph Hadad, care e stabilit in Romania de ani de zile, aici are și mai multe restaurante, și-a luat recent concediu și și-a vizitat familia in Israel. Celebrul bucatar, care e și jurat la „Masterchef”, s-a bucurat de revederea cu cei dragi. Pentru cateva zile, Joseph Hadad a parasit Romania și s-a…

- Duminica, de la ora 20.00, Dan Negru il are ca invitat pe Fuego in emisiunea sa de la Kanal D, la „Tu urmezi”. Celebrul artist aduce intrebari de cultura generala, din domeniul care l-a facut atat de iubit și popular printre fani, scrie kanald.ro. Fuego va avea parte de o imbrațișare calduroasa din…

- La 57 de ani, Camelia Șucu, una dintre femeile de afaceri de succes din Romania, intoarce toate privirile. Afacerista este pasionata de moda și reușește sa fie mereu o apariție senzaționala in lumea mondena.

- Teo Tender, baiatul afaceristului Ovidiu Tender, a fost pe cale sa-și rupa piciorul. Cantarețul Fizz, prietenul acestuia, a asistat la toata scena, iar paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au surprins tot. Iata cum au fost vazuți cei doi pe o strada din București!

- Leonard Miron a ajuns la spital dupa ce a cazut pe scari. Artistul s-a ales cu o mana rupta și o coasta fisurata in urma accidentului care a avut loc intr-un hotel din Capitala. Leonard Miron a venit in Romania pentru a rezolva niște treburi, insa a avut parte de ghinion din cauza neatenției. Artistul…