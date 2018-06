Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se reunesc in cadrul Comitetului Executiv Național, ședința in care principalul subiect pe ordinea de zi va fi marele miting pe care liderii social-democrați il vor organiza pe data de 9 iunie, in Capitala.Citește și: Un jurnalist roman in SUA, dezvaluire BOMBA: cu cine s-a intalnit…

- Nascut pe 26 mai 1933, la Constanta, academicianul Petre T. Frangopol, doctor in fizica si chimie nucleara, a urmat traditia familiei, devenind al treilea chimist al familiei Frangopol din Constanta, dupa Dumitru Frangopol 1884 1952 , absolvent al Scolii Politehnice din Muuml;nchen unde isi sustine…

- Are proprietati antiseptice si iti va lasa picioarele frumoase si catifelate. Metoda Pune-ti picioarele in solutie timp de 25 de minute. Foloseste apoi piatra ponce pentru a curata pielea moarta, apoi aplica o crema hidratanta, inveleste intr-o punga de plastic sau sosete si ramai asa…

- Fotbalistul de 21 de ani a fost dorit de AS Roma, insa conducerea clubului a decis sa nu-l vanda momentan. Fostul jucator al celor de la Viitorul a dezvaluit care este secretul asecensiunii sale intr-un interviu acordat presei din Belgia. “Am inceput sa lucrez cu o echipa de psihologi sportivi…

- Dupa un studiu care a durat 80 de ani, oamenii de știința au descoperit care este adevaratul secret al fericirii. Savanții universitații americane Harvard au ajuns la concluzia ca fericirea nu ține de bani sau succes. Ei susțin ca adevarata fericire consta in prieteni și o casnicie armonioasa. Pe parcursul…

- Concluzia vine dupa un studiu care a durat 80 de ani si a analizat vietile a 268 de barbati, studenti ai Universitatii, printre care si fostul presedinte american John F. Kennedy. Cercetatorii au observat ca cei mai fericiti au fost inconjurati de amici buni si au avut casnicii reusite. In plus, daca…