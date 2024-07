Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a declarat luni ca premierul a solicitat ministerului un mecanism prin care soferii ale caror rezultate la analizele pentru consum de substante interzise nu sunt gata in 72 de ore sa-si primeasca permisul de conducere inapoi,…

- La data de 22 iunie a.c., in jurul orei 19.05, politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia ndash; Biroul de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca soferul unui autoturism conduce agresiv pe soseaua Constantei.La scurt timp, politistii au depistat in trafic autoturismul respectiv.Potrivit…

- Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta care da posibilitatea monitorizarii cu bratari electronice si in cazul persoanelor aflate sub control judiciar sau arest la domiciliu, dar si pentru persoanele eliberate conditionat si care au anumite restrictii. „Inceput ca proiect pilot in anul 2022, pentru…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din municipiul Radauti este cercetat penal pentru evadare, dupa ce ar fi parasit arestul la domiciliu la scurt timp dupa ce a fost condamnat la patru ani de inchisoare, a transmis, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Suceava. Potrivit IPJ, barbatul a fost…

- Potrivit IPJ, barbatul a fost plasat, pe 25 aprilie, in arest la domiciliu, dupa ce timp de sase luni s-a aflat in arest preventiv pentru fapte asociate traficului si consumului de droguri. In cursul diminetii de vineri, politistii au efectuat verificari la domiciliul acestuia, confirmand respectarea…