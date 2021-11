Regretatul fotograf timișorean Liviu Tulbure are parte de o expoziție comemorativa in memoriam, in cadrul celei de-a 24-a ediții a festivalului internațional de Jazz de la Pancevo (Serbia), eveniment care se desfașoara la sfarșitul acestei saptamani in țara vecina. „Sunt expuse 35 de fotografii, majoritatea cu artiști fotografiati de catre Liviu Tulbure in cadrul festivalurilor […] Articolul Regretatul fotograf timișorean Liviu Tulbure are parte de o expoziție in memoriam in cadrul festivalului internațional de jazz de la Pancevo a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .