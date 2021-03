Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat miercuri o comunicare prin care le ofera statelor membre orientari generale cu privire la desfașurarea politicii bugetare in perioada urmatoare. Clauza derogatorie generala ar trebui sa ramana activa in 2022, susține vicepreședintele Valdis Dombrovskis. Clauza derogatorie…

- Reglementarile din domeniul construcțiilor vor fi simplificate, iar normativa privind siguranta in caz de incendiu va fi revizuita, anunța ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Ministrul Dezvoltarii spune ca sunt in vigoare 589 de prevederi legale, unele foarte vechi,…

- "Reglementarile nu corespund realitatii actuale si necesita modificari. Am identificat 44 de acte normative care trebuie modificate cu prioritate. In acest sens a fost constituit un grup de lucru care va avea sarcina de a elabora un set de prevederi mai simple si mai eficiente in domeniul constructiilor,…

- Uniunea Europeana a amanat pentru luna octombrie o eventuala includere a Turciei pe lista neagra a paradisurilor fiscale, dar a cerut autoritatilor de la Ankara sa isi respecte angajamentele in materie evaziunea fiscala pana in luna iunie, au declarat marti mai multi diplomati pentru AFP, potrivit…

- Uniunea Europeana a avut contacte timpurii, pozitive, cu administratia presedintelui american Joe Biden, in domeniul comertului, iar vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis a spus ca asteptarile pentru un angajament pozitiv al Washingtonului sunt ”foarte mari”, transmite…

- În cadrul recentului acord de investitii semnat de Uniunea Europeana si China, negociatorii Beijingului au încercat sa pedepseasca tarile UE care limiteaza sau blocheaza accesul companiilor telecom chineze precum Huawei, relateaza South China Post și dpa, citate de Agerpres. Dar…

- Coalitia nu va majora sau introduce noi impozite si taxe, desi Romania are una dintre cele mai reduse ponderi ale veniturilor fiscale in PIB din Uniunea Europeana, iar in etapa actuala, principalul efort va fi facut pentru imbunatatirea colectarii veniturilor, conform Programului de guvernare depus…