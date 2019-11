Reglementări privind circulaţia trotinetelor electrice Autoritațile franceze au introdus reguli clare in Codul Rutier in ceea ce priveste circulatia trotinetelor electrice. Decretul este publicat și prevede, printre altele, limitarea vitezei la 25 km/ora, potrivit leparisien.fr . Decretul vizeaza trotinete electrice, hoverboard-uri și unicicluri (acele dispozitive electrice cu o roata) definite ca „dispozitive de mișcare personala motorizate“. Regulile au fost elaborate de Ministerul Transporturilor in colaborare cu Ministerul de Interne. Legea prevede ca aceste dispozitive nu trebuie sa depaseasca o viteza de 25 km/h. Trotinetele electrice trebuie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

