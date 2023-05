Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 martie 2019 – 10 iulie 2020, un barbat in varsta de 35 de ani, din Topoloveni, avand calitatea de arministrator al unei societați comerciale, ar fi omis sa inregistreze in contabilitatea societații operațiunile comerciale derulate cu parteneri de pe teritoriul național, constand in 37…

- Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 3,5% in trimestrul intai din 2023 fata de aceeasi perioada din 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

- Organismul industriei auto din Marea Britanie anunța ca vanzarile de mașini noi din aprilie au crescut cu 10% și ridica prognoza pentru 2023, potrivit Reuters.Inmatricularile de mașini noi din Marea Britanie au crescut pentru a noua luna consecutiv, cu peste 10% in aprilie fața de anul precedent,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in aprilie 2023 cu +16.48% fața de aprilie 2022, atingand un volum de 9.865 unitați. Pe primele patru luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 46.831 unitați, in creștere cu 25% fața de perioada similara din 2022,…

- Trei persoane au fost transportate la spital, duminica dimineata, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, pe DN 1, in apropierea localitații Copaceni din judetul Cluj. In urma impactului, una dintre masini s-a rasturnat, o victima incarcerata fiind scoasa de pompieri. Potrivit ISU Cluj, la locul accidentului…

- Guvernul pregateste suspendarea ocuparii posturilor vacante de la stat, interzicerea cumulului pensie-salariu, dar si stoparea oricaror achizitii de masini si mobilier. Prevederile sunt cuprinse intr-un proiect de ordonanța care urmeaza sa intre pe circuitul de avizare si apoi sa fie pus in transparenta…

- Modificare anti-samsari la vanzarea de mașini second hand. Certificat RAR cu numarul de kilometri și accidentele suferite Autoritațile incearca sa limiteze țepele cu autoturisme care au kilometrajul modificat. Vanzatorii de mașini la mana a doua vor avea obligația de a cere și oferi cumparatorilor certificate…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut, in februarie 2023, cu 44.49% fața de februarie 2022, atingand un volum de 12.449 unitați, anunța Asociația Contructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…