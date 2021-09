Reglementarea transnistreană, discutată de Sandu cu reprezentantul OSCE Președintele Maia Sandu a avut astazi o intrevedere cu ambasadorul Thomas Mayr-Harting, reprezentantul special al președintelui in exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreana. Oficialii au facut un schimb de opinii privind dialogul curent dintre Chișinau și Tiraspol, și au discutat perspectivele pentru perioada urmatoare. {{548392}}„Am menționat ca, in prezent, prioritat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

