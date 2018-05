Reglementarea (si nu Administrarea) ca unicul mijloc de gestionare a tarii, din pacate!

Peste 3.000 de alergatori au participat la Crosul Universitatii Bucuresti-cora Lujerului Challenge

Iubitorii sportului in aer liber au avut ocazia sa participe la cea de-a 26-a editie a Crosului Universitatii Bucuresti cora Lujerului Challenge, in data de 19 mai. Crosul a fost organizat in parteneriat… [citeste mai departe]