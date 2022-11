Reglementarea preţurilor la energie: propunerile PSD prin care „se va pune capăt speculei din piaţă” „Astazi au fost depuse in Parlament amendamentele sustinute de PSD privind reglementarea preturilor la energie, prin care se va pune capat speculei din piata si care vor asigura protectia consumatorilor casnici si a economiei nationale. Dupa acordul obtinut ieri in Coalitie pentru majorarea diferentiata a pensiilor, PSD va obtine azi o noua victorie pentru cetateni si pentru economie. Nimeni nu va plati un pret mai mare de 1,3 lei KWh, indiferent de nivelul de consum sau de categoria de consumator", se arata intr-un comunicat emis AGERPRES de PSD.Potrivit sursei citate, in amendamentele PSD se… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

