Consensul coaliției de a reglementa piața energiei electrice este una dintre marile decizii care aduce acest sistem sub controlul interesului public, arata Paul Stanescu, secretarul general al PSD intr-un comunicat de presa. Liberalizarea pieței de energie a fost un mare eșec. Au fost promise costuri mici la energie, dar romanii, firmele și bugetul statului au platit speculanții. „Dupa aproape un an de zile, de cand PSD a propus in mod constant aceasta soluție, am ajuns la finalitatea corecta. Putem spune ca am consolidat capacitatea statului roman de a proteja mai bine și cetațenii și economia.…