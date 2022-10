Reglementarea pieței de energie, varianta PSD. Cu ce soluții vin social democrații Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, susține ca social democrații vor propune o reglementare a prețurilor la energie pe o perioada de cel puțin 2 ani. „Am discutat despre felul in care romanii vor trece iarna care vine si am vorbit despre reglementarea preturilor la energie electrica, astfel incat sa avem o predictibilitate. Ne propunem sa avem o perioada de reglementare de doi ani, astfel incat si bugetul care va fi facut si prezentat in Parlament sa poata sa aiba toate componentele necesare. In acest moment, credem ca este cea mai buna solutie, pentru ca ofera mediului de afaceri si cetatenilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

