Reglementarea criptomonedelor, pe placul europenilor Majoritatea europenilor iși doresc ca propriile guverne sa reglementeze criptomonedele, potrivit unui sondaj realizat pentru Euronews. De asemenea, un numar tot mai mare de europeni ar sprijini crearea de monede digitale naționale pentru a afirma o oarecare independența monetara fața de Uniunea Europeana. Sondajul la scara larga desfașurat de Redfield & Wilton Strategies este cel […] The post Reglementarea criptomonedelor, pe placul europenilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

