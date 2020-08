Reglare de conturi la Hădăreni In aceasta seara, in jurul orei 20:50, politistii Sectiei nr.12 Politie Rurala Luduș au fost sesizati cu privire la un conflict pe raza localitații Hadareni. La fata locului, politistii au identificat 4 persoane si au stabilit ca, pe fondul unui conflict legat de sustragerea unei cantitațati de lucerna, sustragere, care nu a fost sesizata poliției pana la momentul producerii conflictului... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

