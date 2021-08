Stiri pe aceeasi tema

- Craioveanul a povestit ca un individ mascat ar fi coborat dintr-o masina si ar fi inceput sa traga in el. Primele cercetari arata ca victima si agresorul fac parte din lumea interlopa a orasului.

- Un craiovean de 60 de ani a murit in noaptea de sambata spre duminica dupa ce mopedul sau a intrat in coliziune cu o mașina la ieșirea din Segarcea. Noaptea trecuta, politisti din cadrul Politiei Orasului Segarcea au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DJ 561 a avut loc un accident rutier. La fata…

- Polițiștii de la transporturi au dispus reținerea pentru 24 de ore a mecanicului locomotivei trenului care a intrat in coliziune cu un alt tren in Fetești, anunța IPJ Ialomița. La data de 30 iulie barbatul va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Fetești, pentru luarea de masuri legale. In…

- Moarte suspecta intr-o gospodarie din județul Vrancea. Alerta s-a dat in prima zi a acestei saptamani. Polițiștii au inceput deja cercetarile menite sa stabileasca exact ce anume s-a intamplat. Totul, dupa ce un barbat in varsta de 46 de ani a fost gasit fara suflare. Omul a fost descoperit in curtea…

- O mașina parcata in fața unei vile din localitatea timișeana Giarmata a fost incendiata noaptea trecuta, iar incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Conform informațiilor PRESSALERT.ro, mașina distrusa aparține unui luptator de kickbox din Timișoara, Alin Vacareanu.