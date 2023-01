Stiri pe aceeasi tema

Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat starea de urgența in statul California, in condițiile in care ultima dintr-o succesiune de furtuni a provocat inundații puternice in regiuni deja inundate și a amenințat cu caderi de zapada de pana la doi metri.

Aproximativ 25 de milioane de oameni din California sunt afectati de inundatii in acest weekend, dupa ce statul american se confrunta cu ploi torentiale, relateaza BBC. Mai multe cai navigabile au fost inundate, cel putin 19 persoane au murit si mii de oameni au fost rugati sa-si evacueze casele.

Cea mai recenta furtuna din Pacific a adus ploi torentiale si rafale de vant distrugatoare in statul american California, marti, la o zi dupa ce riscul crescut de inundatii si alunecari de teren a condus la evacuarea a mii de locuitori si a provocat pene de curent pe arii extinse, transmite Reuters.

Trei vehicule s-au cicnit in apropiere de Herbecourt, pe direcția Lille-Paris. Doi adulți și un copil, toți romani, au murit, iar unsprezece persoane au fost ranite ușor, informeaza France Blue , citata de ȘtirileProTV. Alte doua persoane din mașina inmatriculata in Romania au fost ranite.

Șase persoane au murit, inclusiv doi ofițeri de poliție – care au fost executați – in urma unui schimb de focuri care a avut loc luni in Wieambilla, in statul Queensland, in. Australia. Trei suspecți, doi barbați și o femeie, au fost impușcați mortal de poliție.

Un copil a murit, luni seara, și cinci adulți au fost raniți in urma unui accident in județul Bihor. O mașina și o caruța s-au ciocnit pe o șosea din localitatea Hidișelu de Sus. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Crișana" al județului Bihor, coliziunea s-a produs in Hidișelu de Sus

Doua persoane au murit dupa ce un barbat a deschis focul la spitalul Dallas Methodist Medical Center din Texas, informeaza CNN. Politiștii au tras asupra suspectului care a fost ranit si apoi arestat.