- Primarul comunei Urechesti, judetul Vrancea, Nistor Bratosin, a fost retinut, miercuri, pentru 24 de ore, intr-un dosar in care se fac cercetari privind incendierea unor ferme. Edilul este acuzat ca ar fi contribuit la incendiere din dorinta de razbunare, pe fondul unui conflict politic.

- Potrivit unor surse, primarul Nistor Bratosin a fost reținut pentru 24 de ore, el fiind dus cu duba de la parchet la arestul poliției. Edilul urmeaza sa fie prezentat instanței de judecata cu propunere de arestare preventiva. In decembrie anul trecut, la interval de aproximativ doua saptamani,…

- Un profesor a fost reținut dupa un incident armat care a avut loc miercuri dupa-amiaza la un liceu din Georgia, SUA. Poliția a fost alertata in legatura cu mai multe focuri de arma auzite din interiorul liceului. „Niciun copil nu a fost ranit in incident”, a comunicat Politia regionala. In urma cu…

- Un primar si un viceprimar de comuna din Bistrita-Nasaud au incasat, ilegal, timp de un an de zile, spor de conditii vatamatoare, potrivit raportului Curtii de Conturi. Edilul spune ca a dat banii inapoi si ca si-a dat acest spor din cauza radiatiilor din birourile primariei, care ar afecta sanatatea.