- Momentul in care automobilul omului de afaceri din Arad, Ioan Crișan, explodeaza a fost surprins pe camerele de supraveghere și facut public de Sindicatul Europol. Reamintim ca sambata dimineața, Ioan Crișan, a decedat dupa ce mașina in care se afla a explodat. Cazul din Arad a fost rapid mediatizat…

- Politia a intocmit un cerc de suspecti in cazul morții afaceristului aradean, sambata, in explozia de la Arad, dupa ce masina i-a explodat in parcarea unui supermarket din Arad, cadavrul acestuia urmand a fi expertizat, informeaza IPJ Arad. Citește și: ALERTA Momentul in care mașina afaceristului…

- Procurorii exclud o explozie intamplatoare a mașinii omului de afaceri aradean Ioan Crișan, iar cercetarile se fac in rem pentru omor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Citește și: ALERTA Momentul in care mașina afaceristului din Arad explodeaza - IMAGINI 18+ Surse judiciare…

- Au fost publicate imaginile video in care mașina lui Ioan Crișan a explodat in momentul in care afaceristul a incercat sa iasa din parcarea supermarket-ului. Bolidul cu mulți cai putere s-a aprins ca o torța in cateva secunde, iar barbatul a murit pe loc.

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a venit cu prima reacție legata de explozia de la Arad, in care și-a pierdut viața omul de afaceri Ioan Crișan. „In legatura cu evenimentul de la Arad, facem urmatoarele precizari: SRI participa la ancheta desfașurata de Poliția Romana și impreuna cu specialiștii…

- Au aparut imaginile cu momentul exploziei mașinii de la Arad, in care un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan, a murit. Masina omului de afaceri ar fi explodat cand el a vrut sa plece. Citește și: VIDEO ULTIMA ORA SRI a intrat pe fir in cazul exploziei de la Arad: O echipa face…

- Cei care locuiesc in zona exploziei au declarat ca incidentul a avut loc in jurul orei 7.00 dimineața. Explozia a fost atat de puternica incat a produs spargerea ferestrelor la mai multe apartamente din zona. Martorii susțin ca victima este omul de afaceri Ioan Crișan, tatal Laurei Bilcea, fosta soție…

- O masina a explodat in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, sambata dimineata, iar inauntru a fost gasita de pompieri o persoana carbonizata, in timp ce politistii cred ca autoturismul a fost incendiat. Victima este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crișan, tatal Laurei Bilcea,…