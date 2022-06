Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Clubului Sportiv Municipal Bucuresti, Gabriela Szabo, va fi detasata la conducerea Centrului Dalles, iar in locul ei va fi numit interimar unul dintre directorii adjuncti, a anuntat, vineri, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, care a precizat ca va trimite Corpul de Control…

- Daca olandezii au laleaua, japonezii crizantema sau cireșul, iar bulgarii – trandafirul, și Romania ar putea sa aiba o floare naționala: bujorul. Facultatea de Horticultura din cadrul Universitații de Științe Agronomice și Medicina Veterinara (USAMV) București a lansat o campanie de strangere de semnaturi…

- Dupa ce s-a intalnit cu militari americani la o baza aeriana NATO din Constanta, Jill Biden s-a deplasat la Bucuresti, pentru a vorbi cu voluntari si reprezentanti ai organizatiilor nonguvernamentale care se ocupa de preluarea si asistenta acordata refugiatilor ucraineni care au fugit de razboi. Katia,…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca in ultimii doi ani bugetele teatrelor din București au fost taiate drastic, iar unii dintre actori nu au mai fost platiți de luni bune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ziua NATO in Romania va fi marcata duminica de catre marinari la bordul navelor militare din porturile Constanta, Mangalia, Braila si Tulcea, precum si in toate unitatile din Fortele Navale Romane, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, se vor arbora Drapelul National al Romaniei…

- Ambasada Ucrainei in Romania i-a cerut primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, sa redenumeasca o parte a Șoselei Pavel D. Kiseleff, pe care se afla Ambasada Federației Ruse in Romania, in Șoseaua Ucraina, ca „o reamintire zilnica a faptului ca Ucraina este un stat suveran”. Fii la curent…

- O veste nu foarte buna pentru timișoreni și bucureșteni, deopotriva. Primarii celor doua orașe s-au intanit la Timișoara. Pana aici, nimic neobișnuit. Partea care ingrijoreaza este ca cei doi edili șefi susțin ca au discutat și, probabil, au facut și schimburi, despre și de ”exemple de bune practici…

- Cutremure in lanț, in Romania. Vezi Ce magnitudine au avut seismele! Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca mai multe cutremure au avut loc in Romania, in decursul zilei de miercuri.Cutremure in lanț, in Romania. Astfel, pe 23.03.2022, la ora 03:51:54 (ora…