Regizorul Viktor Onisko a murit pe frontul din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak a sosit la Kiev. Politicianul a avut deja o intrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean aratat imagini de la intalnirea cu premierul britanic și a subliniat ca sprijinul Regatului Unit a fost puternic inca din primele zile ale invaziei…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a acordat marti postum cea mai inalta decoratie a Rusiei unui preot ortodox, ucis recent in Ucraina, care le recomandase mamelor soldatilor rusi sa aiba mai multi copii pentru a le alina durerea, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele SUA a mai afirmat ca fiul sau a murit in Irak, cand acesta a murit din cauza unei tumori pe creier in SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Ucraina și-a sporit raza de acțiune și precizia arsenalului sau militar cu rachete ghidate de precizie și obuze de artilerie, o clasa de arme care lipsește in mare parte din arsenalul Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Miliardarul Viaceslav Boguslaev, unul dintre cei mai bogați și mai iubiți oameni din Ucraina, a fost arestat de Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU), fiind acuzat de tradare in favoarea Rusiei. Concret, lui Boguslaev, cunoscut drept „Eroul Ucrainei”, i se reproșeaza faptul ca ii ajuta pe ruși sa-și…

- La aproape opt luni de la invazia Rusiei in Ucraina, forțele sale se lupta, in timp ce Ucraina a avansat și a recaștigat teritorii in est și in sud. Cu toate acestea, in estul regiunii Donbas, orașul Bakhmut ramane o ținta a Rusiei, iar trupele sale fac progrese, aflam dintr-un material bbc.com.…

- Un dialog halucinant a fost surprins in Ucraina, intre un soldat rus șiu un soldat ucrainean, in timpul luptelor. Soldatul rus apare prins intre un blindat și un zid de care s-a lovit vehiculul. In momentul cand trupele ucrainene ajung langa blindat și il descopera pe militarul rus ranit, acesta…

- Un autobuz care transporta civili a fost atacat in regiunea ocupata Herson din Ucraina. Potrivit informațiilor preliminare, patru persoane au fost ucise și trei ranite, transmite agenția Nexta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…