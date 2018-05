Stiri pe aceeasi tema

- Lars von Trier, considerat un maestru al artei provocarii, care a revenit la Festivalul de la Cannes dupa o pauza de sapte ani cauzata de o declaratie controversata despre Hitler, a starnit noi polemici marti seara, la o zi dupa proiectia celui mai recent film al sau, ''The House That Hack Built'',…

- Regizorul american Spike Lee a revenit pe Croazeta luni seara cu filmul ''BlacKKKlansman'', un film politist cu accente de pamflet despre rasism, extrema dreapta si presedintele Donald Trump, impotriva caruia a lansat un atac virulent in timpul conferintei de presa, informeaza AFP. Pelicula…

- La sapte ani dupa ce a provocat unul dintre cele mai mari scandaluri la Festivalul de Film de la Cannes, Lars von Trier revine discret luni pe Croazeta cu filmul ''The House that Jack Built'', informeaza AFP. Pelicula, cu Matt Dillon in rolul unui ucigas in serie, va fi…

- Regizorul britanic Terry Gilliam a suferit un atac cerebral care l-a impiedicat sa participe la audierea de luni, cand o curte franceza de justitie urma sa dea verdictul privind proiectia filmului sau „The Man Who Killed Don Quixote” la Festivalul de la Cannes, anunta News.ro.Informatia a…

- Regizorul danez Lars von Trier revine la Festivalul de la Cannes, cu un film in afara competitiei, "The House that Jack Built", la sapte ani dupa ce a fost declarat persona non grata de organizatorii prestigiosului eveniment, transmite AFP.

- Regizorul danez Lars von Trier revine la Festivalul de la Cannes, cu un film în afara competitiei, "The House that Jack Built", la sapte ani dupa ce a fost declarat persona non grata de organizatorii prestigiosului eveniment.

- Mihail Popkov este considerat cel mai periculos criminal in serie din istoria Rusiei avand la activ 22 de crime dovedite și alte 59 marturisite. El a fost condamnat deja la inchisoare pe viața, dar ceea ce i-a surprins pe psihologi a fost dedublarea de personalitate a acestuia. Cel care in timpul noții…