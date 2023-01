Regizorul Teambuilding, condamnat pentru conducere sub influența cocainei Actorul și vloggerul Matei Dima, regizorul filmului Teambuilding, a fost condamnat joi de Judecatoria Zarnești la amenda penala dupa incidentul din martie 2021 cand a fost prins conducand sub influența drogurilor, conform newsonline.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

