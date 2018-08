Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul rus Alexander Rastorguev, cunoscut critic al presedintelui Vladimir Putin, cameramanul Kirill Radchenko si reporterul Orhan Dzhemal au fost ucisi in Republica Centrafricana, unde se aflau pentru a realiza un documentar despre mercenarii rusi care actioneaza aici.Ministrul rus de…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin isi vor incepe intalnirea fata in fata in timpul summitului de luni de la Helsinki la ora locala 13:20 si vor continua discutiile timp de o ora si jumatate, potrivit programului evenimentelor, publicat de Casa Alba. Aproximativ 2000…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a declarat, luni, la dezbaterea motiunii simple pe Finante, ca ministrul Eugen Teodorovici si-a "intors vesta reformatoare", dupa ce anul trecut un critic "acerb" al "revolutiei fiscale". "Domnule ministru Teodorovici ati fost acum cateva luni un critic acerb a ceea…

- Bancherul american Bill Browder, un critic fatis al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestat miercuri in Spania, pe baza unui mandat Interpol emis la cererea Moscovei, informeaza site-ul postului BBC News, potrivit Mediafax.ro.

- Reporterul si cameramanul unei televiziuni din statul american Carolina de Nord au murit, luni, dupa ce pe mașina in care se aflau a cazut un copac, in timp ce aceștia filmau un documentar despre efectele unei furtuni puternice in comitatul Polk.

