Regizorul roman Alexander Nanau (foto), nominalizat la Oscar pentru documentarul Colectiv, il ataca in presa germana pe Klaus Iohannis, despre care spune ca este o pierdere de timp pentru țara. „Este un politician absent. Toți știu ca este timp irosit sa ai pe cineva ca el in aceasta funcție. El este doar un aparator din vorbe al democrației. De fapt, numește adesea procurori corupți, care opresc cercetari importante in justiție”, a spus Alexander Nanau pentru Die Welt . El le-a mai spus jurnaiștilor nemți ca Romania are o campanie de vaccinare ușor mai rapida fața de cea din Germania. Nu este…