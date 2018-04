Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul artist internațional trece prin momente teribile. Presa de peste hotare a titrat ca Joe Lynn Turner, fostul membru al trupelor Deep Purple si Rainbow, a suferit un atac de cord. Aflat pe patul de spital, reprezentanții sai au decis sa-i anuleze concertul care urma sa inceapa saptamana viitoare.…

- Cand se afla in sala de cinematograf, unde filmul care rula urma sa se incheie curand, barbatul a constatat ca nu mai avea telefonul mobil la el. Aparatul cazuse intre scaunele de cinematograf, iar el a incercat sa il recupereze. Din nefericire insa, scaunele care sunt dotate cu dispozitive…

- O adolescenta in varsta de 14 ani din Barlad s-a aruncat de la etajul trei al blocului in care locuia si a ajuns in stare grava la spital. Medicii au reusit sa o stabilizeze, dar in continuare situatia este delicata. Potrivit primelor informatii, fata de 14 ani din Barlad s-a certat cu mama ei si s-a…

- O adolescenta in varsta de 14 ani din Barlad s-a aruncat de la etajul trei al blocului in care locuia si a ajuns in stare grava la spital. Medicii au reusit sa o stabilizeze, dar in continuare situatia este delicata.

- Un muncitor roman din Italia a cazut de la 10 metri inalțime, fiind transportat in stare grava la spital, in Pisa, cu un elicopter. Un roman de 49 de ani a suferit viner un accident grav la locul de munca din Livorno, cazand de la o inalțime de peste zece metri, fiind transportat cu elicopterul de urgența…

- Incidentul s-a produs miercuri seara, iar, la ora transmiterii stirii, baiatul de patru ani se afla la terapie intensiva. Medicii au reusit sa-l stabilizeze, dar copilul a ramas sub supraveghere, scrie Mediafax. Potrivit unor surse din cadrul unitatii medicale, baiatul din Focsani a ajuns…

- O fetita de 10 luni din Bacau a ajuns in stare grava la spital, cu pojar. Mama este cea care i-ar fi transmis virusul. Micuța ar fi trebuit sa fie vaccinata la 9 luni, insa parinții au refuzat imunizarea.