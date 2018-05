Regizorul Lucian Pintilie, condus pe ultimul drum

Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Lucian Pintilie va fi inmormantat sambata, 19 mai, la Cimitirul Bellu din Capitala . Vineri, trupul neinsufletit al regizorului a fost depus la Teatrul Bulandra, unde cei care l-au cunoscut si l-au admirat au venit sa ii aduca un ultim omagiu. Sute de oameni au venit vineri, la Teatrul Bulandra,…

- Ionela Prodan a murit, luni, la spitalul Elias din Capitala. Artista, care implinise 70 de ani in urma cu sase luni, s-a stins in bratele fiicei sale, Anamaria Prodan. "Și-a dorit tare mult sa traiasca și am crezut pana in ultima secunda ca o sa o salveze. Atat de multa lume o iubea si oamenii…

- Ceremonia de inmormantare a lui Stephen Hawking are loc sambata la Cambridge, urmand ca in iunie cenușa sa sa fie așezata intr-un mausoleu din Westminster Abbey, Londra, alaturi de Isaac Newton, scrie BBC. Fizicianul Stephen Hawking, care suferea de scleroza Laterala amiotrofica, o boala care l-a ținut…