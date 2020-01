Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Bolivia au emis miercuri un mandat de arestare pe numele fostului președinte bolivian Evo Morales, care în prezent se afla în exil în Argentina, relateaza site-ul agenției Dpa și postul France 24, citate de Mediafax.Mandatul de arestare a fost emis dupa ce fostul…

- Procurorii federali americani l-au acuzat joi pe cantaretul R. Kelly ca a mituit un functionar in 1994 pentru a crea un document de identitate fals pentru o femeie care nu a fost numita, au indicat documentele judecatoresti, potrivit DPA. Kelly a folosit actul de identitate pentru a obtine…

- Procurorii l-au reținut, marți dimineața, pe patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri din Timișoara, relateaza PressAlert. Barbatul este acuzat de vatamare corporala, ucidere din culpa și trafic de produse sau substanțe toxice.

- Procurorii DIICOT sunt ingroziti de ce au gasit. La marginea orasului au descoperit o "capela satanista", iar un film distribuit pe internet - si chiar in scoala fetei - prezinta abuzurile. Filmarea a fost vizionata de colegi inca din vara, dar nimeni nu a anuntat autoritatile. La scenele socante au…

- Rasturnare de situatie in cazul soferului roman acuzat ca si-a ucis un coleg in parcare, in Belgia. Procurorii au schimbat incadrarea pentru barbatul de 46 de ani care e inchis de un an si asteapta sa inceapa procesul. O echipa de tehnicieni auto venise in parcare si grupul de soferi moldoveni s-a luat…