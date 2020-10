Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 30 Octombrie 2020 la ora 00:39:36 (ora locala a Romaniei) s-a produs in MOLDOVA, VASLUI un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 8km, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit sursei citate, cutremurul a fost resimțit. Seismul s-a…

- Lansarea oficiala a filmului ''5 minute'', in regia lui Dan Chisu, va avea loc pe 20 noiembrie, informeaza un comunicat al echipei de productie transmis AGERPRES. "In contextul actual, extrem de dificil pentru industriile creative dar si pentru public, filmul este programat…

- Un seism cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 8:55, in judetul Vaslui, arata datele publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Cutremurul a avut loc la o adancime de 7 kilometri, in apropierea urmatoarelor…

- Peste 4.300 de operatori din intreaga tara, care activau in domeniul comercializarii legumelor si fructelor proaspete, au fost controlati in primele opt luni ale anului, iar valoarea amenzilor aplicate s-a ridicat la 222.400 de lei, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR),…

- "Bosch a dezvoltat un nou test rapid pentru dispozitivul sau de analiza Vivalytic, pentru detectarea agentului patogen SARS-CoV-2. Testul ofera un rezultat fiabil in 39 de minute si in prezent este cel mai rapid test de reactie in lant a polimerazei (PCR) la nivel mondial. Noul test rapid Bosch este…

- ANONIMUL IIFF are loc intre 12-16 august, la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, și reunește in program 26 de filme: competițiile de scurtmetraj romanesc (9 titluri) și internațional (10 titluri), plus șapte producții de lungmetraj de ficțiune și documentar. Numarul maximum de participanți pentru fiecare…

- Prima formațiune politica care respecta electoratul local iși lanseaza public candidații la Primaria Municipiului Carei și Consiliul Local. Niciunul dintre celelalte partide cu filiale in Carei nu a trimis comunicate de presa pentru a anunța vreo lansare de candidați sau pentru a informa despre lista…