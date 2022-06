Regizorul Cristian Mungiu revine la Iasi cu doua proiectii speciale Filmul R.M.N. va avea doua proiecții speciale in prezența echipei la Cinematograful Ateneu din Iași, pe 14 iunie 2022, de la ora 19.30 și 22.30. Prima proiecție este anunțata sold-out, iar pentru cea de-a doua difuzare, biletele sunt puse in vanzare pe https://cinemaiasi.ro/film/rmn/ și la casieria Ateneului din Iași. Cu aceasta ocazie, regizorul Cristian Mungiu revine la Iași, dupa ce in urma cu o luna a fost aplaudat la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Filmul R.M.N. a fost prezentat in Competiția oficiala, unde a fost primit cu interes de marii critici de film. „Scene discrete,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

