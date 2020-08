Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Puiu a fost criticat dur de Cristian Tudor Popescu dupa discursul pe care l-a purtat vineri seara pe scena Festivalului International de Film Transilvania. Regizorul a sustinut ca nu este de acord cu purtarea mastii in aer liber si ca „puterea instalata ar face bine sa discute cu oamenii,…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 disputa dintre Klaus Iohannis și PSD pe tema legii izolarii și carantinei care a intarziat, lasand timp de cateva zile Romania fara o legislație care sa permita combaterea coronavirusului. „Sigur ca PSD a dat dovada de cinism atunci cand a tergiversat aceasta…

- Pensiile speciale ar trebuie date la baza piramidei sociale, este de parere gazetarul Cristian Tudor Popescu. In emisiunea „Cap Limpede” de la Digi24, gazetarul spune ca prioritatea politicienilor care se ocupa de sistemul de pensii ar trebui sa fie mai intai ridicarea „la un minim nivel de supraviețuire…

- Scandalul creat de masurarea temperaturii clienților la intrarea in magazine a determinat doua lanțuri importante de supermarketuri sa renunțe la aceasta practica. Decizia a fost luata incepand cu 22 mai de majoritatea magazinelor și l-a surprins pe gazetarul Cristian Tudor Popescu.Cristian Tudor Popescu…