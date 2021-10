Stiri pe aceeasi tema

- Ada Solomon, producator de film, si regizorul Corneliu Porumboiu sunt cercetati intr-un dosar al DIICOT in legatura cu decontarea unor facturi fictive, acuzatiile fiind de evaziune fiscala si spalare de bani, au declarat surse judiciare pentru Adevarul.

- Regizorul Corneliu Porumboiu si producatorul de film Ada Solomon au fost pusi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, constituire de grup infractional organizat si spalare de bani, au declarat luni surse judiciare, pentru AGERPRES. Potrivit surselor…

- O informație de ultima ora vizeaza doua nume sonore din sfera cinematografiei autohtone. Și anume cel al regizorului Corneliu Porumboiu și, respectiv, al producatorului de film Ada Solomon – despre care G4Media.ro susține, in baza unor surse judiciare, ca ar fi fost aduși, luni, la DIICOT și, mai mult…

- Regizorul Corneliu Porumboiu și producatorul de film Ada Solomon au fost aduși luni la sediul DIICOT, unde au fost audiați intr-un dosar pentru evaziune fiscala și spalare de bani, au precizat surse din instituție pentru ziarul Libertatea.Pe langa regizorul Corneliu Porumboiu și producatorul de film…

- Regizorul Corneliu Porumboiu și producatorul de film Ada Solomon au fost aduși, luni, la DIICOT și puși sub acuzare pentru evaziune fiscala și spalare de bani. Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizeaza circa o suta de persoane și firme, printre care și casele de film Pro Cinema și Castel Film.…

- Joi, 12 august, magistrații Tribunalului București au trimis dosarul Hexi Pharma de evaziune fiscala inapoi la DNA dupa ce au constatat „nulitatea probelor” impotriva lui Miron Panaitescu. Acesta are insa un alt caz de evaziune fiscala ajuns in faza verdictului definitiv. La mai puțin de o luna dupa…

- Procurorii DIICOT au instituit masuri asiguratorii in valoare de 4.934.320 lei in vederea recuperarii prejudiciului cauzat de doi inculpati, trimisi in judecata pentru ca ar fi prezentat cu intentie catre actionarii unei societati, admisa la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti, situatii financiare…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condus de procurorii DNA pentru a fi audiat intr-un nou dosar de corupție. Conform surselor G4Media.ro, Nelu Iordache a fost preluat miercuri sub escorta de pe Aeroportul Otopeni, intr-un nou dosar de corupție. Procurorii i-au adus la cunoștința acuzațiile din noul…