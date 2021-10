Regizorul Corneliu Porumboiu și producatorul de film Ada Solomon au fost aduși, luni, la DIICOT și puși sub acuzare pentru evaziune fiscala și spalare de bani. Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizeaza circa o suta de persoane și firme, printre care și casele de film Pro Cinema și Castel Film. Prejudiciul in acest dosar se […] The post Regizorul Corneliu Porumboiu și producatorul Ada Solomon, acuzați de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciu de 2 milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .