Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Tanya Roberts a murit la varsta de 65 de ani, la scurt timp dupa ce un reprezentant al sau a anuntat prematur decesul sau, la inceputul acestei saptamani. Tanya Roberts, care a jucat intr-un film din seria “James Bond” si in “That ’70s Show”, a decedat luni la Centrul Medical Cedars-Sinai…

- Actrita Tanya Roberts, cunoscuta pentru rolurile Stacey Sutton din filmul James Bond "A View to a Kill" (1985) si Midge Pinciotti in "That ’70s Show", intre anii 1998 si 2004, a murit la varsta de 65 de ani, scrie Variety, relateaza News.ro. Roberts a iesit sa-si plimbe cainii in Ajunul Craciunului…

- Tobosarul trupei Roxette Pelle Alsing, in varsta de 60 de ani, a murit, potrivit unui anunt postat duminica pe pagina de Facebook a trupei, noteaza click.ro. „Cu o tristete de nedescris va anunt ca dragul nostru Pelle Alsing a incetat din viata. (…) Pelle nu a fost doar un tobosar minunat si inventiv,…

- Kim a murit pe 11 decembrie din cauza complicatiilor pe fondul Covid-19, potrivit koreaherald.com. Regizorul sud-coreean, unul dintre cei mai apreciati cineasti din lume, a fost premiat la toate marile festivaluri cinematografice europene. La Cannes a castigat in 2011 premiul sectiunii Un Certain Regard…

- Fostul campion al fotbalului romanesc, Viorel Turcu, a murit duminica la varsta de 60 de ani. Triplu campion al Romaniei cu FC Argeș, Dinamo și Steaua, s-a stins din viața acasa. „Am vorbit cu Bumbescu, a murit Viorel Turcu. Dumnezeu sa-l ierte! Din ce știu eu, era cu baiatul in casa. Fiul lui a ieșit…

- Sir Sean Connery a murit la varsta de 90 de ani a anunțat BBC. Actorul scoțian a fost foarte cunoscut pentru rolul James Bond, fiind primul care a adus rolul pe marele ecran și a aparut in șapte dintre...

- Considerat cel mai bun interpret al rolului James Bond, in filme ca „Dr. No", „Goldfinger" si „You Only Live Twice", Connery a creat un model pentru un erou de actiune proaspat si interesant. In total, intre 1962 si 1983, el a jucat in sapte filme ale francizei. A ales sa renunte la actorie in 2003,…