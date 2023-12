Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ujica s-a nascut la Timișoara, in urma cu 72 de ani, și a emigrat in 1981 in Germania, fiind unul din disidenții declarați ai comunismului. In urma cu cațiva ani, regizorul s-a mutat din nou in Romania.

- Un grup alcatuit din 30 de oameni de cultura și personalitați din Timișoara a inițiat un demers prin care solicita primarului Dominic Fritz sa acorde regizorului Andrei Ujica titlul de Cetațean de Onoare al Timișoarei.

- Un episod mai puțin cunoscut din istoria Timișoarei, unul mai puțin placut, un atentat produs in sala Teatrului, a fost comemorat, duminica, fiind marcat prin intermediul unei placi pe cadirea locului unde a avut loc incidentul. In prezența mai multor oficialitați și a membrilor Comunitații Evreiești…

- „Pepiniera – 1.306 plante pentru Timișoara”, instalatia temporara din Piata Victoriei realizata cu ocazia anului Capitalei Culturale isi numara zilele. Atacata de destui timisoreni, adorata de altii, inclusiv de turisti conform cifrelor furnizate de organizatori, schela va fi demontata incepand cu data…

- Timp de cateva zile, primarul Timișoarei, Dominic Fritz s-a aflat in vizita in Franța și la Bruxelles. El a luat parte la ceremonia dedicata celor 30 de ani de infrațire dintre Timișoara și Rueil Malmaison, iar ulterior a avut o serie de intrevederi cu inalți oficiali europeni, la Bruxelles. Pe 23 octombrie,…

- Prim-vicepremierul Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la Timisoara, ca ordonanta de urgenta data de Guvern privind reducerea cheltuielilor bugetare loveste doar in "chermezele pe care primarul Fritz doreste sa le finanteze din bani publici", nu in investitiile pentru oras.Afirmatia vine in urma…

- REȘIȚA – Memorialul „IOSIF MAZARAN” are loc sambata, 7 octombrie, pe stadionul de atletism din cadrul Complexului Sportiv „Francisc Vaștag” din Reșița și va fi destinat juniorilor 3, copiilor 1, 2, 3, 4 și spiridușilor! „Și-au anuntat participarea aproximativ 250 de sportivi de la cluburi din Caransebeș,…

- Dominic Fritz a venit prima data in Romania in 2003, ca voluntar la Timisoara, dupa terminarea unui liceu romano-catolic. A lucrat ca educator pentru copii intre 9 si 12 ani și spune ca a fost o experinta care i-a schimbat viata.