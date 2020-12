Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lansarea in streaming a primei parti din "Nabab LLB", un film de fictiune despre viol si modul in care sunt tratate victimele, scena a devenit virala pe retelele de socializare, starnind critici la adresa atitudinii Politiei. Ca urmare, regizorul Anonno Mamun si actorul care iil nterpreteaza pe…

- Maxim Guzic, fost ofițer al Serviciului Vamal, care ar fi impușcat un tinar de 17 ani a primit mandat de arest pentru 20 de zile. Informația a fost confirmata pentru tv8 de catre procurorul de caz, Oleg Veretino. Amintim ca, ieri Maxim Guzic a fost reținut de polițiști fiind invinuit de faptul ca in…

- Quincy Promes a fost arestat duminica, fiind acuzat de anchetatori ca și-a injunghiat un membru al familiei, relateaza Mediafax.Incidentul a avut loc in luna iulie a acestui an, dupa ocearta. Victima a suferit rani grave și a depus plangere impotriva fotbalistuluiabia luna trecuta.„Am aflat despre incident…

- Un barbat din comuna Reghiu a fost arestat preventiv marti, intr-un dosar in care este cercetat pentru tentativa la omor. Victima, unchiul sau, a fost la un pas de moarte dupa o bataie crunta primita de la nepot. Fapta a fost comisa in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce cei doi se aflau […]…

- Politia financiara italiana a anuntat marti ca a arestat opt persoane in cadrul unei operatiuni impotriva exploatarii de forta de munca straina in santiere navale de pe coasta ligura, in nord-vestul tarii, transmite dpa.Zeci de migranti, majoritatea din Bangladesh, erau folositi la munci extenuante…

- Un tanar a fost arestat la finele acestei saptamani pentru o fapta pe care ar fi comis-o in urma cu aproximativ cinci ani. Este vorba despre o infracțiune de viol, fapta comisa in Focșani. Victima lui ar fi fost o minora, dupa cum ne-au spus surse oficiale. Potrivit acelorasi surse, arestarea s-a facut…