Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria sustine in mod consecvent necesitatea integrarii tarilor din Balcanii de Vest, pentru "stabilitatea si dezvoltarea" continentului european, a declarat, duminica, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. El a participat, alaturi de ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt si ambasadoarea…

- Bulgaria sustine in mod consecvent necesitatea integrarii tarilor din Balcanii de Vest, pentru "stabilitatea si dezvoltarea" continentului european, a declarat, duminica, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov potrivit Agerpres El a participat, alaturi de ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt…

- Premiul Goncourt Alegerea Romaniei a fost castigat de Santiago H. Amigorena pentru romanul "Le ghetto interieur", anuntul fiind facut de Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Institutul Francez din Bucuresti, potrivit news.ro.Juriul…

- Premiul Goncourt Alegerea Romaniei a fost castigat de Santiago H. Amigorena pentru romanul "Le ghetto interieur", anuntul fiind facut de Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Institutul Francez din Bucuresti.

- Premiul Goncourt - Alegerea Romaniei a revenit in acest an romanului "Le ghetto interieur" de Santiago H. Amigorena, a anuntat, vineri, ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, in cadrul unei conferinte de presa, organizata la Institutul Francez din Bucuresti. "Este o carte despre…

- El a participat la o receptie pentru sarbatorirea celor 50 de ani ai companiei. 'In Romania, Airbus este singura companie aeronautica de top care are operatiuni industriale, ce ofera peste 6.300 de locuri de munca, direct si indirect. Este angajamentul de o jumatate de secol al Airbus fata de piata…

- Principesa Maria a Romaniei si ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, au vizitat vineri seara Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate - Fundatia Hecuba din Iasi, ele declarandu-se impresionate de faptul ca exista asemenea structuri care protejeaza persoanele vulnerabile.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si liderul de la Casa Alba, Donald Trump, au avut un pranz tete-a-tete, sambata, la Biarritz, intalnire care nu era prevazuta initial in programele celor doi, relateaza presa franceza, conform news.ro.Pranzul improvizat a avut loc la Hotel du Palais, pe…