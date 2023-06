Regiunile țării se confruntă cu avertizări de inundații Mare parte din țara se afla sub incidența unor avertizari de inundații. Potrivit hidrologilor, pana dimineața la ora 9:00 este activ un cod portocaliu pentru raul Crișul Alb, pe sectorul din județul Arad. Pana la aceeași ora este valabila o avertizare similara pentru cursurile de apa din bazinul hidrografic Barzava, in Caraș-Severin și Timiș. Pentru aceleași județe este emis și un cod galben de inundații pentru rauri din bazinul hidrografic Moravița, ce va expira la pranz, la ora 12:00. CITESTE SI Sancțiunile sunt drastice! Toți șoferii sunt vizați 25/06/2023 1313 Horoscopul zilei de 26… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

