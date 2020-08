Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a criticat luni ferm decizia Marii Britanii de a impune plasarea in carantina, incepand de duminica, a cetatenilor britanici care revin din Spania, considerand-o "nepotrivita", transmite AFP preluat de agerpres. Intr-un interviu acordat televiziunii private Telecinco,…

- Wizz Air a anunțat discount-uri de 20% pentru zboruri din Romania spre destinații din Grecia, Malta, Cipru, Spania și Italia. Promoția e valabila pentru toți clienții (pana la ora 23:59), iar calatoriile pot avea loc la orice data. De asemenea, compania informeaza ca rezervarile se pot face pe wizzair.com…

- Slovenia a decis sa limiteze circulația romanilor pe teritoriul sau, ca urmare a numarului mare de noi cazuri de coronavirus inregistrate in țara noastra, fiind al cincilea stat din UE care impune aceste restricții. Institutul Național de Sanatate Publica din Slovenia a publicat o lista cu țarile europene…

- Bulgaria a extins situatia de urgenta epidemica COVID-19 din 15 iunie pana la 30 iunie 2020. Ministrul sanatatii, Kiril Ananiev, a emis patru noi ordine in legatura cu aceasta, a anuntat ministerul vineri seara intr-un comunicat de presa, informeaza BTA. in Bulgaria sunt inregistrate 3.266 de cazuri…

- Vești bune pentru romanii care așteapta sa plece in strainatate in concedii. Pentru toți cei care revin din aceste doua țari obligația de a sta in carantina se va ridica. Liberalii au discutat in sedinta Biroului Politic National de marti seara despre posibilitatea ca romanii ce au fost la mare in Bulgaria sau…

- Turiștii din UE care ajung in Bulgaria dupa 1 iunie nu vor mai fi obligați sa intre in carantina 14 zile. Un oficial al Ministerului Sanatașii din Bulgaria a declarat ca planuiesc sa ridice carantina obligatorie pentru turiștii din majoritatea statelor UE, dar nu pentru cei care vin din state cu mari…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza dpa si HINA. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia,…