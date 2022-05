Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a avizat miercuri Programul Operațional Regional al Regiunii Vest, pentru exercițiul financiar 2021-2027, pregatit de catre Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, in premiera in calitate de Autoritate de Management. Negocierile se vor purta direct intre ADR Vest și instituția de…

- Regiunea Vest este, de astazi, prima din Romania cu un Program Operațional Regional pentru exercițiul financiar 2021-2027, pregatit de catre Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, in premiera in calitate de Autoritate de Management, care a fost avizat de guvern și trimis la Comisia Europeana, negocierile…

- Guvernul Romaniei a avizat astazi Programul Operațional Regional al Regiunii Vest, pentru exercițiul financiar 2021-2027, pregatit de catre Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, in premiera...

- Regiunea Vest devine oficial prima in care va exista un Program Operațional Regional propriu. Guvernul Romaniei a avizat astazi Programul Operațional Regional al Regiunii Vest, pentru exercițiul financiar 2021-2027, pregatit de catre Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, in premiera in calitate…

- “Am depus astazi juramantul de investitura ca membru al Guvernul Romaniei pentru portofoliul de ministru al investitiilor si proiectelor europene, functie pe care am detinut-o si in noiembrie 2019 – decembrie 2020. Dedic acest mandat beneficiarilor finantarilor europene si implementarii proiectelor…

- Dan Carbunaru a fost intrebat, joi, la finalul sedintei de Guvern, daca Executivul poarta discutii in mod oficial cu Comisia Europeana pentru decontarea fondurilor necesare pentru acordarea voucherelor de 50 de euro. “Avem un cadru general de discutii care exista la acest moment, este deschis deja…

- Injecție de capital in firmele din Regiunea Vest, prin noul POR. Sorin Maxim, ADR Vest: „Sadim semințele unei posibile companii-unicorn in regiune” Nu mai puțin de 270 de milioane de euro ar putea ajunge la mediul de afaceri din Regiunea Vest in perioada 2021-2027 prin viitorul Program Operațional…

- IMO BENZ CONSTRUCT S.R.L. anunta finalizarea proiectului “Achizitie echipamente pentru cresterea competitivitatii IMO Benz Construct SRL “ Cod SMIS 132495. Proiect finanțat prin Regio Programul Operational Regional 2014–2020, implementat la nivel național de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor…