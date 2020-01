Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 1,018 miliarde de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark si una de certificate cu discount, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Din suma totala, Florin Cițu a imprumutat 299,9…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 605 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 45 de luni, la un randament mediu de 3,85% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea…

- La un an de la privatizare, fosta companie de stat „Air Moldova” scapa de o buna parte din povara datoriilor. „Civil Aviation Group”, actualul proprietar privat al „Air Moldova”, a reușit performanța de a rambursa, din banii câștigați din activitatea operaționala,…

- Contractul de finantare a fost semnat, pe 29 noiembrie, la sediul Primariei Galati. Unitatile scolare vizate de amplele modernizari sunt Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare” si Colegiul Tehnic „Traian Vuia”.

- Capitalul social al companiei de asigurari CertAsig scade de doua ori si jumatate, de la 43,28 milioane lei la 17,5 milioane lei.Decizia a fost adoptata miercuri de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, care anunta astfel ”modificarea actului constitutiv al societatii Certasig…

- In cartierul Ronaț din Timișoara urmeaza sa fie construit un centru multifuncțional modern pentru copii și parinți, in viitorul apropiat. Astazi, la sediul Primariei Timișoara, a fost semnat contractul de finanțare privind realizarea, cu bani europeni, a unui astfel de obiectiv. Valoarea investiției…

- Cel mai mare producator de lumanari din UE a fost anul trecut Polonia (619 milioane de euro), urmata de Germania si Italia (fiecare cu 164 milioane de euro), in timp ce Romania a produs lumanari in valoare de 848.311 euro, scrie Agerpres. In 2018, statele membre UE au importat lumanari in…

- Complexul Energetic Oltenia a reușit sa suspende executarea silita a companiei de catre Clubul Sportiv Pandurii, prin sentința definitiva a instanței de judecata. Daca instanța nu-i dadea dreptate clubului, societatea era obligata sa-i achite 3% din incasarile lunare structurii sportive, adica…