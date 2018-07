Existenta regiunii separatiste transnistrene si prezenta militara rusa in stanga Nistrului sunt cele mai mari riscuri si amenintari pentru Republica Moldova, potrivit proiectului Strategiei Nationale de Aparare, aprobat, joi, de Parlament.



In acelasi context sunt indicate si conflictul din Estul Ucrainei, cel din Orientul Mijlociu, precum si propaganda straina. Documentul a fost insa criticat de deputatii socialisti, care il considera unul indreptat impotriva Federatiei Ruse, relateaza Radio Chisinau.



Stationarea contingentului militar rus in regiunea de est a Republicii…