Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo si-a deschis duminica ambasada sa din Israel in Ierusalim, urmand exemplul SUA si al Guatemalei, care sunt singurele tari care au ambasade in acest oras al carui statut se afla in centrul conflictului israeliano-palestinian, transmite Reuters potrivit news.ro. Kosovo, care este majoritar…

- Autoritatea Palestiniana si Liga Araba au condamnat sambata deschiderea de catre Republica Ceha a unui birou diplomatic la Ierusalim, spunand ca este o incalcare a dreptului international, informeaza Reuters. Praga a deschis joi la Ierusalim o filiala a ambasadei sale din Israel, care…

- Autoritatea Palestiniana si Liga Araba au condamnat sambata deschiderea de catre Republica Ceha a unui birou diplomatic la Ierusalim, spunand ca este o incalcare a dreptului international, informeaza Reuters. Praga a deschis joi la Ierusalim o filiala a ambasadei sale din Israel, care se afla…

- Israelul a dat de inteles ca deschide calea unei diplomatii a vaccinurilor anuntand ca va trimite o „cantitate simbolica” de vaccinuri unor tari care „s-au apropiat de Israel”. Biroul premierului Benjamin Netanyahu a facut acest anunt in contextul in care a primit mai multe cereri de la guverne straine,…

- Falsificarea certificatului de vaccinare in Israel, asa-numitul "pasaport verde", inseamna pedeapsa cu inchisoarea, a avertizat joi ministrul israelian al sanatatii, citat de DPA, potrivit Agerpres. "Vreau sa spun ca oricine crede ca acesta este un joc pentru copii si tipareste un certificat…

- Kosovo, o entitate cu o populatie majoritar musulmana, si-a normalizat relatiile cu Israelul, recunoscand Ierusalimul drept capitala si anuntand ca va deschide o ambasada in orasul disputat.

- Kosovo, teritoriu majoritar musulman, și-a normalizat luni relațiile cu Israelul și urmeaza sa deschida o ambasada în Ierusalim, au anunțat oficiali din cele doua țari, în cadrul unei ceremonii online, potrivit AFP.Aceasta normalizare intervine dupa o serie de acorduri semnate în…

- Rusia a inceput sa livreze, in pofida interdictiei impuse de Kiev, vaccinuri contra COVID-19 in regiunea separatista Donetk din estul Ucrainei, controlata de rebeli, a transmis duminica o agentie locala de stiri, informeaza Reuters. Guvernul ucrainean are in plan sa primeasca din februarie…