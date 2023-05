Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ 0,9 milioane, iar Spania are putin peste acest nivel, Italia si Grecia au fiecare un milion, in timp ce Romania are mai mult decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane,…

- Vineri, 19 mai, a demarat sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala – Casa Verde Fotovoltaice,…

- Bugetul de 99.860.000 de lei alocat regiunii Bucuresti-ilfov a fost rezervat integral in primele noua minute, prin inscrierea unui numar de 4.993 de persoane fizice, anunta Administratie Fondului de Mediu. „Ii felicit pe toti beneficiarii care s-au inscris astazi, dar si pe colegii nostri de la Administratia…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta organizarea unei sesiuni de inscriere pentru validarea instalatorilor in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului…