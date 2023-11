Stiri pe aceeasi tema

- Kasim Hafeez este un cetațean britanic de origine pakistaneza. Este speaker, scriitor și activist pro-Israel. Iata marturia sa, publicata in 2021, de catre Universitatea din Praga. M-am nascut ca sa-i urasc pe evrei. Era parte din viața mea. Nu mi-am pus intrebari cu privire la lucrul acesta. Nu m-am…

- Nascut la Ploiesti in ziua de 14 octombrie 1936, in familia lui Mihail si Eugenia Nica, Grigore s a mutat cu parintii la Tulcea, in anul 1948 In anul 1996 a devenit cetatean american Grigore Nica a murit in Statele Unite, in ziua de 3 septembrie 2009 Nascut la Ploiesti in ziua de 14 octombrie 1936,…

- In ziua de 5 Septembrie 1858 s-a nascut marele scriitor și poet roman Alexandru Vlahuta. A urmat școala primara și liceul la Birlad, intre 1867 și 1878, susținind examenul de bacalaureat la București, in 1879. Parintii scriitorului erau tarani care, cu multa greutate, isi puteau intretine cei opt…

- Codul galben de pericol terorist se va menține in Transnistria. Despre acest lucru a declarat liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski. "In regiune activeaza agențiile noastre de securitate. Primesc zilnic rapoarte ca in vizor se afla persoane care sint gata sa le comita (atacuri teroriste).…

- Sunt mai multe anchete penale si administrative la Satu Mare si la Oradea, dupa moartea violenta a unui copil nou-nascut. Bebelusul s-a nascut la Satu Mare, dar pentru ca avea probleme grave de sanatate, a fost transferat a doua zi cu elicopterul la Oradea.Acolo, dupa ce a fost supus fara succes…

- Un studiu amplu, realizat recent de Organizația Salvați Copiii releva faptul ca sunt aproape 540.000 de copii in Romania cu parinții plecați la munca in strainatate, fie pe perioade mai lungi, fie sezonier. Insa, conform statisticilor oficiale, doar 75.000 de copii sunt inregistrați ca se afla in aceasta…

- Se apropie luna septembrie, iar la adunarile de inceput de an școlar, parinții din nou vor fi anunțați despre taxele informale achitate in instituțiile publice de invațamint. Deși cadrul legal interzice colectarea și primirea acestor recompense, in unele instituții școlare parinții in continuare sint…

- Un bebeluș s-a nascut in Szekesfehervar, Ungaria, cu parul alb, cazul devenind rapid viral pe rețelele de socializare.Baiețelul cu numele „Bence” s-a nascut in circumstanțe normale, fara probleme, insa deși micuțul a venit sanatos pe lume, parinții s-au speriat pentru ca acesta avea parul alb.…