Regiunea în care fumatul a fost interzis de teama răspândirii noului coronavirus Intr-o regiune din Spania autoritațiile au interzis fumatul in spațiile publice. Masura de prevenire a raspandirii virsului SARS-CoV-2 este valabila atunci cand nu exista suficienta distanța fizica intre persoane. Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 a crescut din nou in Spania, de la 150 in luna iunie la peste 1.500 in luna august. In acest context, autoritațile din Galicia, o regiune din nord-vestul Spaniei, au luat o masura fara precedent. Acestea au anunțat interdicția de a se mai fuma in spațiile publice, cum ar fi pe strada și in localuri, restaurante sau baruri, acolo unde nu este posibila… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

