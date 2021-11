Stiri pe aceeasi tema

- Competiția regionala OFA STARTUP ANGELS Iași și-a desemnat finalistele care vor concura in MAREA FINALA, din 12 noiembrie 2021. OFA STARTUP ANGELS este un concurs de pitching, al carui obiectiv principal este susținerea succesului afacerilor antreprenoarelor din Romania. Așadar, in marea finala OFA…

- Copresedintele AUR George Simion l-a prins pe senatorul PNL Daniel Fenechiu fumand in cladirea Parlamentului, iar schimbul de replici care a urmat „flagrantului” a depasit limitele decentei. George Simion: – Ce faceti, domnu’ Fenechiu, fumati in spatiul public? Ce faceti, incalcati o lege. Si dvs sunteti…

- Este singura propunere care a obtinut aviz pozitiv, pana la aceasta ora. Catalin Drula a fost avizat pozitiv astazi pentru portofoliul de la Transporturi si Infrastructura, de membrii comisiilor de specialitate ale Parlamentului, primind 12 voturi 39;"pentru 39; 39;, opt "impotriva 39; 39; si sapte…

- Senatul va trimite Curtii Constitutionale un punct de vedere contrar celui formulat in sesizarea presedintelui Camerei superioare a Parlamentului, Anca Dragu, privind obligatia premierului de a veni in 5 zile de la demiterea si demisia ministrilor cu noua echipa guvernamentala in Parlament, potrivit…

- Zeno Bundea (43 de ani), fost jucator la Universitatea Craiova, FC Național și Rapid, a fost suspendat pentru 18 jocuri și a primit o penalitate de 1.500 lei, dupa ce a agresat o arbitra in timpul meciului pe care echipa lui de juniori U15 Zenit Fotbal Oradea l-a disputat pe 20 septembrie cu LPS Oradea. …

- Cu 9 voturi pentru trimiterea motiunii de cenzura la Comisia de statut pentru analiza, votul se amana cu doua saptamani, la solisitarea taberei Citu. Asadar, sedința Birourilor Permanente ale Parlamentului a fost amanata luni, pentru a treia oara. Sustinatorii lui Cițu au cerut amanarea deciziei privind…

- Virgil Popescu a fost intrebat daca ar trebui demis șeful Autoritații Naționale de Reglementare in Energie, care are un salariu de 12.000 de euro. Ministrul Energiei a raspuns ca ANRE este in subordinea Parlamentului. „ANRE este in subordinea Parlamentului. Parlamentul incepe treaba maine (miercuri…

- Directorul Centrului Național Anticorupție va fi eliberat din funcție dupa ce Comisia juridica, numiri și imunitați va veni cu o propunere in plenul Parlamentului in acest sens. O spune ministrul justiției, Sergiu Litvinenco, potrivit caruia Comisia juridica va fi cea care va evalua activitatea șefului…