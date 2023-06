Stiri pe aceeasi tema

- Programul Casa Verde Fotovoltaice se desfoar pe regiuni în acest an. AFM a decis ca pentru regiunea Sud Est zilele de înscriere pentru persoanele fizice s fie 9 12 i 13 iunie 2023. Sunt incluse în regiunea Sud Est judeele Brila Buzu Constana Galai Vrancea i Tulcea. Valoarea bugetat pe...

- Raspunsurile disonante ale Rusiei la raidurile din regiunea Belgorod sugereaza ca leadership-ul rus nu a decis inca cum sa reacționeze la aceste incidente, conform Institutului pentru Studierea Razboiului.Corpului de Voluntari ruși pro-ucraineni (RDK) și ale Legiunii pentru Libertatea Rusiei (LSR)…

- Femeile liberale au fost convocate la sedinta ordinara a Biroului Executiv BEx al OFL.Pe ordinea de zi au fost teme de interes printre care si numirea Secretarilor Generali Adjuncti, Secretarilor Regionali si a Secretarilor Generali Adjuncti pe domenii de activitate.Organizatia OFL Filiala Constanta…

- Politicile care sunt implementate in prezent pentru a limita incalzirea climei de pe Terra vor expune mai mult de o cincime din omenire la calduri extreme si potential mortale pana la sfarsitul acestui secol, au avertizat oamenii de stiinta intr-un studiu publicat luni, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Organizația Salvați Copiii Romania a accelerat in acest an programul de dotare a maternitaților și secțiilor de pediatrie din regiunea Sud-Est cu echipamente medicale in valoare totala de peste 100.000 de euro. In interiorul regiunii, se remarca o disparitate majora intre județul cu cea mai mare rata…

- SC PUBLIC CREATION SRL, in parteneriat cu FUNDATIA EUROACADEMIA, EXELO TRAINING&DEVELOPMENT SRL si FUNDATIA EMMA a finalizat proiectul: Intreprinderi sociale de succes in regiunea Sud-Est – POCU/449/4/16/127474, valoare totala a proiectului de: 13.784.947 lei, din care valoarea cofinantarii UE: 13.679.002…

- Grupul Enel S.p.A. a semnat cu firma greaca Public Power Corporation S.A. (PPC) un acord pentru vanzarea tuturor participatiilor detinute de catre italieni in țara noastra. Finalizarea acordului de achiziție a tuturor activitaților companiei italiene Enel in Romania a fost anunțata de catre PPC. Se…