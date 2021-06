Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul regional din Bruxelles a anuntat vineri interzicerea automobilele diesel in regiune incepand din 2030 si a automobilelor pe benzina din 2035, in incercarea de a atinge obiectivul Uniunii Europene privind neutralitatea emisiilor de carbon in 2050, informeaza Reuters.

- Oamenii de peste 60 de ani ar trebui sa evite vaccinul AstraZeneca, a spus Marco Cavaleri, coordonatorul strategiei pentru vaccinuri din cadrul Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA). Motivul ar fi apariția unor cazuri rare de tromboze dar și pentru ca din ce…

- Vaccinul AstraZeneca ar trebui evitat și la persoanele de peste 60 de ani, spune Marco Cavaleri, oficial al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA). Declarația a fost facuta duminica, pe fondul temerilor legate de cheagurile de sange și pe masura ce devin disponibile mai multe vaccinuri, conform…

- Guvernul slovac a dat unda miercuri inceperii administrarii vaccinului rusesc Sputnik V, dupa mai multe luni de controverse pe acest subiect, care au dus la demisia premierului Igor Matovic si la remanierea unor ministri, inclusiv a celui de la Sanatate, transmit Reuters si dpa, potrivit Agerpres.…

- Premierul italian Mario Draghi indeamna turistii straini sa-si rezerve vacanta de vara in Italia si anunta ca Roma este pe cale sa implementeze certificate de deplasare incepand de la jumatatea lui mai, mai devreme decat o mare parte a Uniunii Europene (UE), relateaza Reuters. Mario Draghi…

- Austria va folosi vaccinul rusesc Sputnik V numai dupa aprobarea sa de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), a declarat luni cancelarul Sebastian Kurz, pe fondul cresterii nemultumirii publice in legatura cu ritmul vaccinarii anti-COVID-19, relateaza Reuters. Guvernul austriac…

- Franța va contribui cu pâna la 4 miliarde de euro la recapitalizarea companiei Air France-KLM și va depași dublul pachetului de 14,3% deținut în prezent, conform planurilor anunțate marți, cu aprobarea Uniunii Europene, relateaza Reuters și Mediafax.Guvernul francez va converti un…