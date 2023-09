Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost prins in flagrant, duminica, in Sectorul 4, cand voia sa mituiasca jandarmii cu 1,730 de lei și 250 de euro pentru a nu fi cercetat. Barbatul a fost reținut, fiind anchetat pentru trafic de droguri de risc (ketamina) și dare de mita. „In dimineața zilei de 24…

- In perioada 15 16 septembrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise. In perioada 15 16 septembrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta…

- Polițiștii au retras sambata 415 certificate de inmatriculare și au reținut 898 de permise de conducere, dintre care 146 pentru consum de alcool și 53 pentru consum de droguri sau alte substanțe interzise.

- Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate au depistat cinci persoane care aveau asupra lor droguri de risc și de mare risc, pentru consum propriu. Și jandarmii au gasit alte persoane care au intrat la festival cu droguri.

- Violența in familie și consumul de substanțe interzise sunt doua fenomene sociale cu care ne confruntam in fiecare zi. Pentru a reduce aceste tipuri de infracțiuni Poliția Romana deruleaza la nivel național proiecte de prevenire a victimizarii. Astfel, polițiștii de prevenire a criminalitații maramureșeni…

- Traficanții se folosesc de orice, inclusiv de copii, ca sa distribuie și sa ascunda drogurile. Poliția a prins un barbat care pusese intr-o jucarie de pluș 1000 de comprimate de ecstasy, iar altul care a dosit sub scaunul de transport auto al copilului, cu care se afla in mașina, un kilogram de etnobotanice.…

- A doua zi a Festivalului IntenCity nu a fost marcata de evenimente negative iesite din comun. Cu toate acestea, mai multe persoane au avut nevoie de diverse ingrijiri medicale, iar sapte persoane au primit interzis la festival pentru ca au incercat sa intre cu droguri asupra lor. Sfaturi privind consecintele…