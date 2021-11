Registrul public al entităților autorizate Autoritatea pentru Supraveghere Financiara recomanda ca atunci cand facem cumparaturi online sa verificam daca entitațile care comercializa produse și servicii de asigurare pe teritoriul Romaniei prin intermediul unui site de internet sunt entitați autorizate in acest sens. Puteți consulta Registrul public al entitaților autorizate pus la dispoziție de ASF aici. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

